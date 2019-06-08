Лоси вышли к москвичам в поисках воды и пищи

Москва, 8 июня. Установившаяся в Москве жара вынуждает лосей все чаще выходить к людям в поисках воды и пищи. Об этом в субботу заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«В жару сейчас кормовая база у лося уменьшается в привычной ему среде обитания. И лоси вынуждены мигрировать, перемещаться в поисках воды и корма. Поэтому лоси выходят в городскую среду в поисках пищи и мигрируют через жилую застройку», — пояснил он агентству «Москва».

По словам Кульбачевского, обеспокоенные москвичи звонят на горячую линию и сообщают, что к ним во двор забрел лось. При этом сами животные тоже испытывают страх и дискомфорт в жилой застройке. Более того, не имеющие ориентироваться в городских условиях лоси иногда не могут найти обратную дорогу без помощи человека.

Чиновник отметил, что для предотвращения подобных ситуаций руководству национального парка «Лосиный остров» надо начать подкормку лосей, однако сделать это так, чтобы она не заменяла им основной источник пропитания. В противном случае звери могут потерять навык самостоятельного поиска пищи.

Накануне МЧС России предупредило москвичей и гостей столицы о сильной жаре в ближайшие выходные. Ведомство объявило экстренное предупреждение в связи с повышением температуры воздуха до плюс 33 градусов. Спасатели призывают горожан быть предельно внимательными и осторожными. Жителям и гостям Москвы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей светлых оттенков и пить как можно больше жидкости.