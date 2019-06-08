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Почти 300 пляжей подготовили в Подмосковье к лету

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Почти 300 пляжей подготовили в Подмосковье к лету

Москва, 8 июня. Почти 300 пляжей подготовили для жителей и гостей Подмосковья, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В Московской области провели большую работу по обустройству пляжей и приведению их к стандартам. Отмечается, что жители и гости Подмосковья могут уже безопасно купаться на 290 точках для летнего отдыха.

Чиновница пообещала, что работа по обновлению пляжей будет и дальше, отметил телеканал «360». 

По словам Виртуозовой, летний сезон в Московской области будет богат на события. В этом году в регионе запустили проект «Лето в Подмосковье» —  жители и гости региона смогут ознакомиться с туристическими маршрутами и мероприятиями, которые объединены под брендом «Подмосковные вечера».

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Автор: Данила Копп
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