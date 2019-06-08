Составлен рейтинг самых популярных велопрокатов Москвы, появившихся в 2019 году

Москва, 8 июня. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвал самые популярные пункты велопроката, которые заработали в этом году. Лидером рейтинга стала станция велопроката с домом №33 в Батайском проезде.

Прокатным пунктом, который находится на Батайском проезде, активно пользуются жители Марьина. В среднем здесь совершают 46 поездок в день.

Также востребованы у москвичей велопрокаты, расположенные возле станций метро «Алма-Атинская» и «Верхние Лихоборы».

«Мы открыты для новых предложений и будем расширять сеть велопроката. Через несколько лет она покроет всю территорию внутри МКАД», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в этом сезоне установили еще 100 станций велопрокатов, из которых более половины — в районах, где их раньше не было.