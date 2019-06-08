Участок Филевской линии закрыли в Москве на выходные

Москва, 8 июня. Участок Филевской линии столичного метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыли на выходные для проведения работ по реконструкции наземного участка, сообщила пресс-служба московской подземки.

Пассажиры 8 и 9 июня не смогут воспользоваться станциями «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая». Что касается «Киевской», то от нее можно будет доехать до станций «Международная» и «Александровский сад», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. «Кунцевская» будет работать только для проезда по синей ветке.

Специалисты продолжат устанавливать шумозащитные экраны, проложат под платформами трубопроводы и кабели, проведут техобслуживание и заменят электрооборудование, рельсы и шпалы, сообщил «МИР24».

Как отметил News.ru, в штатном режиме поезда на Филевской линии начнут ходить 10 июня с 05.30.