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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в выходные

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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в выходные

Москва, 7 июня. МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о сильной жаре в ближайшие входные. 

Ведомство объявило экстренное предупреждение в связи с повышением температуры воздуха до плюс 33 градусов. Спасатели призывают горожан быть предельно внимательными и осторожными.

Согласно прогнозам синоптиков, в выходные воздух прогреется от плюс 31 до 33 градусов. 

Жителям и гостям российской столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей светлых оттенков и пить как можно больше жидкости. Также сотрудники МЧС напоминают о необходимости надевать головной убор.

Ранее египетские врачи рассказали об основных правилах, которых помогут избежать теплового удара в жару.

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Автор: Сергей Петров
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