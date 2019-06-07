Московский зоопарк приглашает позавтракать с пандами

Москва, 7 июня. Московский зоопарк приглашает жителей и гостей столицы позавтракать с новыми обитателями — пандами Жуи и Диндин. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Навестить животных без предварительной записи можно будет ежедневно с 08.00 до 10.00 в павильоне «Фауна Китая». Отмечается, что именно ранним утром животные особенно активны.

«Проснувшись, они умываются, едят бамбук, играют», — говорится в сообщении.

Те, кто не смог познакомиться с животными ранним утром, может заглянуть в другое время (с 10.00 до 21. 00), но необходимо будет заранее записаться. Зарегистрироваться можно либо на официальном сайте зоопарка, либо на специальной стойке, расположенной на подходе к павильону «Фауна Китая», отметили «Известия».

Продолжительность сеанса составляет полчаса, одновременно на встрече с пандами может присутствовать группа людей из 200 человек.

Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулов выразила надежду, что благодаря специальному режиму получится избежать столпотворения в павильоне, где живут панды, и защитить животных от лишнего стресса.

«В новом доме больших панд запрещена фотосъемка со вспышкой. Также недопустимо шумно вести себя, стучать по стеклу вольера, прислоняться к нему, пытаться перекинуть посторонние предметы или еду через экспозиционное стекло», — сказала она.

Акулова отметила, что появление больших панд в зоопарке — долгожданное и значимое событие. Она поблагодарила коллег из Китая за оказанную честь и высокое доверие, сообщил «АиФ».

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин посетили столичный зоопарк 5 июня. Лидеры двух стран стали первыми гостями нового павильона, куда ранее привезли животных из Китая.