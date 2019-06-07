Росгвардейцы задержали «руфера», забравшегося на высотку в «Москва-Сити»

Москва, 7 июня. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который незаконным путем забрался на крышу многофункционального комплекса «Башни Федерации» делового центра «Москва-Сити». Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Сигнал о том, что на крыше высотки незаконно находится «руфер», поступил экипажу вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, который находился неподалеку от коплекса.

Выяснилось, что 18-летний москвич забрался на крышу высотного здания, чтобы сделать несколько снимков. Молодой человек признался, что уже несколько лет занимается «руферством».

При нем росгвардейцы обнаружили отвертку, разводной ключ, связку магнитных ключей для домофонов и фотоаппарат. Все вещи были изъяты.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали водителя на машине каршеринга, попавшего в ДТП на территории Северного административного округа столицы. Водитель иномарки спровоцировал аварию, после чего попытался скрыться.

На прошлой неделе росгвардейцы также задержали вора в Новокузнецке Кемеровской области. Мужчина, находящийся в федеральном розыске, пытался вынести из магазина продукты для приготовления шашлыка.