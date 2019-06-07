Благоустройство парка в столичном районе Капотня завершат ко Дню города

Москва, 7 июня. Новый парк в столичном районе Капотня благоустроят ко Дню города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Завершать работы по благоустройству к празднику уже стало традицией. Вдоль берега Москвы-реки оборудуют художественную подсветку.

По словам Бирюкова, москвичи сами выберут название для нового парка, пишет АГН «Москва». В рамках программы «Мой район» в 2019 году благоустроят 60 парков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что к концу 2023 года через Москву-реку построят 13 мостов.

Эксперты назвали реальную себестоимость жилья в Москве и в Петербурге.