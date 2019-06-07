Синоптики рассказали, когда спадет жара в Москве

Москва, 7 июня. По-настоящему летняя погода установилась в Москве. В выходные в столице будет по-прежнему очень жарко, столбики термометров покажут 31 градус тепла.

8 июня температура воздуха составит 31 градус тепла, 9 июня она поднимется до 33 градусов тепла. В первый день рабочей недели пройдет кратковременный дождь, в некоторых районах Москвы возможна гроза.

10 июня ожидается 28-30 градусов тепла. Во вторник жара не спадет, синоптики обещают до 30 градусов тепла. В среду станет немного прохладнее — до 25 градусов тепла.

Как сообщает издание «Вечерняя Москва», 7 июня побит температурный рекорд. НА ВДНХ зафиксировали 30,5 градусов тепла.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, с 7 по 11 июня в Подмосковье ожидается аномальная жара. Температура воздуха на 7-8 градусов выше нормы. Жителям региона посоветовали носить одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор, пишет РИАМО.