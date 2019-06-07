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Москвичам порекомендовали укрыться от жары в комнатах прохлады

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Москвичам порекомендовали укрыться от жары в комнатах прохлады

Москва, 7 июня. В 37 центрах социального обслуживания открылись комнаты прохлады, говорится в сообщении на официальном сайте мэры Москвы.

В столице также заработали 96 филиалов центров, в которых можно переждать жару. За сутки помещения могут принять более девяти тысяч человек.

Комнаты открыты с 09.00 до 20.00, здесь установлены кулеры, кондиционеры с водой и телевизоры, пишет издание «Вечечрняя Москва». В Москве 7 июня снова стоит аномальная жара, синоптики пообещали 32 градуса тепла.

Как сообщает РИАМО, из-за жары пассажирам вокзалов начали раздавать воду. Среднесуточная температура в столице превышает норму на 4 градуса, в некоторых районах Москвы почва прогрелась до 50 градусов.

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Автор: Ирина Селезнева
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