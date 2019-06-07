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Эксперты рассказали о себестоимости строительства жилья в Москве и Петербурге

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Эксперты рассказали о себестоимости строительства жилья в Москве и Петербурге

Москва, 7 июня. Себестоимость строительства жилья в России за последние три года увеличилась на 9 процентов до 45 тыс. рублей, сообщила компания «Талан».

Строительство квадратного метра жилья в Москве обходится девелоперам в 86,5 тысяч рублей, в Петербурге  — 77,8 тысячи рублей, в Подмосковье — 65,2 тысячи рублей. Эти локации являются самыми дорогими в стране.

Такие цены объясняются высокой стоимостью подключения к инженерным коммуникациям. В двух столицах строятся дома высокого класса, что подразумевает использование дорогих стройматериалов.

Эксперты подчеркивают, что труд строителя в Москве и в Петербурге оплачивается ниже, чем в регионах России. Высокая себестоимость строительства зафиксирована также на Дальнем Востоке.

По данным «Талан», самые дешевые стройки в Иркутской и Брянской областях — 33 тысячи рублей за квадратный метр, пишет «Лента.Ру». 

Ранее сообщалось, что риэлторы нашли самую маленькую квартиру в Москве. Студию площадью в 11 квадратных метров оценили в 1,99 млн рублей. Эксперты подчеркивают, что такое жилье пользуется спросом у москвичей. Жители столицы покупают маленькие квартиры и сдают их в аренду приезжим.

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Автор: Ирина Селезнева
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