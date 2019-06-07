Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Москва, 7 июня. Ученица четвертого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана в подмосковном городе Лыткарино, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мать девочки обратилась в полицию 6 июня. По словам женщины, ее 11-летняя дочь неоднократно вступала в половые отношения с иностранцем.

Школьница находится на 23-й неделе беременности, правоохранительные органы проводят проверку, пишет KP.Ru.

Ранее в Петербурге мигрант из Узбекистана связал скотчем 11-летнюю девочку и изнасиловал, когда ее матери не было дома. Женщина заявила в полицию на бывшего сожителя.