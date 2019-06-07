Назван самый жаркий день с начала года в Москве

Москва, 7 июня. Минувший четверг стал самым теплым днем с начала года, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

6 июня температура воздуха составила 29,3 градуса тепла. Подобный рекорд был установлен в 1988 году, однако 7 июня ожидается 32 градуса тепла.

Синоптики считают, что в пятницу погода установит новый рекорд тепла. Атмосферное давление будет нормальным — 754 мм ртутного столба, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, в жаркую погоду даже здоровые люди могут почувствовать себя некомфортно. Врачи советуют пить побольше жидкости, не проводить много времени на солнце и носить солнцезащитные очки.

Проводить время на свежем воздухе рекомендуют утром и после захода солнца.