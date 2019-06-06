Круглогодичный тропический курорт построят в Подмосковье

Москва, 6 июня. Многофункциональный круглогодичный курорт «Тропический остров» появится в Московской области к 2025 году. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Андрей Воробьев, директор аэропорта «Домодедово» Игорь Борисов и председатель совета директоров ООО «СкайКапитал» Андрей Кареев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это круглогодичный крытый курорт «Тропический остров» с постоянной температурой 28 градусов. Там будут находиться гостиницы, бани, сауны, боулинг, кинотеатр. На 50 гектарах есть, где развернуться», — рассказал Кареев.

По словам предпринимателя, «Тропический остров» будет создан в рамках проекта «Аэротрополис», который реализует аэропорт «Домодедово». Он подчеркнул, что для Подмосковья курорт станет «флагманским проектом», сообщает телеканал «360».

Борисов в свою очередь отметил, что проект позволит реализовать экономический потенциал «Аэротрополиса». Он добавил, что аэропорт становится местом притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и гостеприимства. Эти сферы получают дополнительный стимул из-за близости аэропорта и бизнес-среды.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. За три дня участники и гости мероприятия обсудят перспективы развития российской и мировой экономик, правила глобальной торговли. Также внимание будет уделено обмену технологиями и инвестициям. Основная программа ПМЭФ-2019 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Все мероприятия, а их в общей сложности будет 170, объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».