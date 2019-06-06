Станция метро «Варшавская» меняет график работы из-за подключения к БКЛ

Москва, 6 июня. Станция «Варшавская» Каховской линии московского метрополитена меняет расписание работы. Это связано с интеграцией станции в Большую кольцевую линию (БКЛ).

Двери станции будут закрываться на два часа раньше, пассажиры могут воспользоваться этой станцией до 23.10. После закрытия метростроители будут проводить работы по подключению «Варшавской» к БКЛ, пишет KP.Ru.

Как отмечает издание «Свободная пресса», изменения в графике временные. Поезда между станциями «Варшавской» и «Каширской» ходят с увеличенными интервалами.

Строители планируют модернизировать станции на втором этапе реконструкции Каховской линии, пишет «Вечерняя Москва». Для удобства пассажиров запустили компенсационные автобусы Т60к, которые ходят по Чонгарскому бульвару, передает телеканал "360".

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительства Марат Хуснуллин сообщил, что к 2027 году протяженность столичного метрополитена увеличится вдвое. В следующем году власти планируют открыть девять станций метро, годом позднее — двенадцать.

За последние семь лет в столице построили более 150 км линии метро, добавил чиновник.