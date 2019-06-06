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Метро Москвы и «Аэрофлот» помогут «Шереметьево» с выдачей багажа

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Метро Москвы и «Аэрофлот» помогут «Шереметьево» с выдачей багажа

Москва, 6 июня. Столичный метрополитен поможет аэропорту «Шереметьево» решить проблемы с выдачей багажа, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП). 

В транспортной прокуратуре состоялось совещание, на котором обсуждались меры по устранению задержек с выдачей багажа пассажирам аэропорта «Шереметьево». Пресс-служба ведомства отмечает, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.

Руководство аэропорта и московского метроолитена договорились о привлечении дополнительных сил. Российская авиакомпания «Аэрофлот» готова помочь «Шереметьево», передает «360».

В прокуратуре отметили, что ситуация находится под контролем, отмечает издание «Вечерняя Москва». Напомним, что 31 мая пассажиры пожаловались на длительные задержки выдачи багажа.

Некоторым пришлось ждать свои вещи в течение 3-4 часов. В аэропорту предложили доставлять чемоданы пассажиров по указанному адресу, если задержка с выдачей превышает 30 минут.

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Автор: Ирина Селезнева
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