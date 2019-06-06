Протяженность метро Москвы увеличится вдвое к 2027 году

Москва, 6 июня. Протяженность московского метро к 2027 году может увеличиться вдвое, рассказал заммэра российской столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

В 2019 году в Москве откроют 14 станций метро, в 2020 — девять, годом позднее — 12, в 2022 — 18 станций. Столичные власти планируют завершить основное строительство к 2023 году.

Речь идет о строительстве БКЛ и Коммунарской ветки, которуют планируют продлить до Троицка. По словам Марата Хуснуллина, рассматривается возможность строительства Бирюлевской линии метро.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет в Москве построили более 150 км линии метро. 6 июня стартовал второй этап благоустройства территории Некрасовской линии, на Бутовской линии начали укладку новых шпал из переработанного пластика.