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Вылетевший в Бордо самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Москву

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Вылетевший в Бордо самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Москву

Москва, 6 июня. Вылетевший из Москвы в Бордо самолет Airbus-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в столичный аэропорт «Домодедово», сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительной информации, сработал датчик неисправности шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер российской авиакомпании благополучно совершил посадку, никто не пострадал. Ранее сообщалось, что вылетевший в Берлина самолет UTair вернулся в Москву из-за срабатывания датчиков разгерметизации.

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Автор: Ирина Селезнева
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