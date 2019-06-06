Вылетевший в Бордо самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Москву

Москва, 6 июня. Вылетевший из Москвы в Бордо самолет Airbus-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в столичный аэропорт «Домодедово», сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительной информации, сработал датчик неисправности шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер российской авиакомпании благополучно совершил посадку, никто не пострадал. Ранее сообщалось, что вылетевший в Берлина самолет UTair вернулся в Москву из-за срабатывания датчиков разгерметизации.