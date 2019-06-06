Более 150 километров линии метро построили в Москве за семь лет

Москва, 6 июня. В российской столице за последние семь лет построили более 150 километров линии метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Длина метро увеличилась в полтора раза. С момента ввода Некрасовской линии протяженность столичных веток возросла на 50%, сказал Марат Хуснуллин на радио «Комсомольская правда».

По словам заммэра Москвы, столичные власти на первое место ставят качество строительства. Специалисты очень внимательно проверяют новые станции подземки при вводе в эксплуатацию, пишет РИАМО.

Ранее власти столицы сообщили о старте второго этапа благоустройства территории Некрасовской линии метро. Территорию озеленят, здесь появятся дорожки для пешеходов, скамейки, урны, детские площадки.