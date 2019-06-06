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Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

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Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 6 июня. Народный артист России Александр Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Здоровье 69-летнего артиста резко ухудшилось, его доставили в московскую больницу. По предварительной информации, Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии.

Причины госпитализации артиста уточняются, передает «Пятый канал». По данным СМИ, Александр Панкратов-Черный потерял сознание на съемках сериала «ИП Пирогова». Он регулярно задействован на съемочной площадке.

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Автор: Ирина Селезнева
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