Второй этап благоустройства станций Некрасовской ветки стартовал в Москве

Москва, 6 июня. Второй этап благоустройства открытых станций Некрасовской линии метро начался в столице, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

Пятнадцатая ветка московского метро соединила район Некрасовку со станцией метро «Лермонтовский проспект». Работы по благоустройству развернутся на 69 гектарах.

Здесь появятся тротуары, установят фонари, лавочки и урны. Озеленить район планируется 660 деревьями и 4 тыс. кустарников. На 330 тыс кв. метров повится зеленый газон, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на Бутовской линии метро Москвы стали укладывать шпалы из переработанного пластика. Новый материал обладает высокой прочностью и не подвержен коррозии. К 2021 году планируется уложить 11 тысяч шпал нового типа.