Эксперт рассказал, когда ждать потомства привезенных в Москву китайских панд

Москва, 6 июня. Китайские панды в Московском зоопарке должны подрасти, а потом они смогут размножаться, рассказал специалист зоосада.

Переданные Китаем панды должны подрасти до восьми лет, сообщил представитель зоопарка. Животные редко размножаются в искусственных условиях. Он отметил, что в Китае потомство выводят методом искусственного осеменения.

«Редко, когда животные сами размножаются в искусственных условиях. По-моему, только в одном или двух зоопарках мира такое получается», — сказал собеседника агентства.

Двухлетняя самка Диндин и трехлетний самец Жуи были переданы России для совместных исследований сроком на 15 лет. Они уже обосновались в столичном зоопарке и готовы встретиться с посетителями зоосада.

В Пекине называют панду символом дипломатии и считают, что Диндин и Жуи станут посланниками дружбы на фоне празднования 70-летия отношений России и Китая.

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу КНР Си Цзиньпина за передачу редких животных. Он подчеркнул, что это символ доверия и хороших взаимоотношений между странами.