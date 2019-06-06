Аномальная жара ждет москвичей 6 июня

Москва, 6 июня. Солнечная погода без осадков будет стоять в столичном регионе 6 июня, столбики термометров покажут 31 градус тепла, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ветреной погоды не прогнозируется, атмосферное давление будет нормальным и составит 754 мм ртутного столба. В Москве столбики термометров покажут 29-31 градус тепла, в Московской области будет жарче — до 32 градуса тепла.

Для столичного региона такая жаркая погода аномальная, температура воздуха значительно выше климатической нормы.

Синоптики напоминают, что в жаркую погоду стоит пить побольше воды и надевать головные уборы. Прогулки на солнце следует сократить, лучше оставаться в тени.