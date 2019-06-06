Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Аномальная жара ждет москвичей 6 июня

51
0 Оставить комментарий

Аномальная жара ждет москвичей 6 июня

Москва, 6 июня. Солнечная погода без осадков будет стоять в столичном регионе 6 июня, столбики термометров покажут 31 градус тепла, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ветреной погоды не прогнозируется, атмосферное давление будет нормальным и составит 754 мм ртутного столба. В Москве столбики термометров покажут 29-31 градус тепла, в Московской области будет жарче — до 32 градуса тепла.

Для столичного региона такая жаркая погода аномальная, температура воздуха значительно выше климатической нормы.

Синоптики напоминают, что в жаркую погоду стоит пить побольше воды и надевать головные уборы. Прогулки на солнце следует сократить, лучше оставаться в тени.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров