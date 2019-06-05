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КамАЗ и легковушка загорелись после столкновения в Москве

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КамАЗ и легковушка загорелись после столкновения в Москве

Москва, 5 июня. Два автомобиля загорелись в Москве в районе дома 12 на Челобитьевском шоссе. Причиной пожара стало столкновение грузовика КамАз с легковым автомобилем Kia. Федеральное агентство новостей публикует видео с последствиями аварии.

Как сообщается, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о сильном пожаре в Ставропольском крае. В поселке Горячеводский загорелся магазин с автомаслами, огонь охватил площадь 2400 квадратных метров. С огнем боролись 45 пожарных, в тушении были задействованы 16 единиц спецтехники. Из магазина эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: Федеральное агентство новостей
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