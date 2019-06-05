Стало известно, сколько стоит самая маленькая квартира в Москве

Москва, 5 июня. Эксперты портала «Мир квартир» нашли в российской столице самую дешевую квартиру. За студию в 11 квадратных метров придется заплатить 1,99 млн рублей.

Крохотная квартирка находится на Ферганской улице в Москве. Аналитики добавляют, что это объект вторичного рынка жилья, поэтому нуждается в небольшом ремонте.

Еще одна маленькая и сравнительно недорогая квартира находится на улице Бестужевых. Студия площадью в 12 квадратных метров стоит 2,15 млн рублей.

По данным портала, спрос на маленькие квартиры растет. Основные покупатели — москвичи, которые после сделки сдают квартиру приезжим. Эксперты отмечают, что аренда маленьких квартир выгодней аренды комнат.

Ранее сообщалось, что самые дешевые квартиры сдаются в аренду в московских районах Бибирево, Крюково и Савелках. Стоимость аренды однокомнатной квартиры — от 18 до 22 тысяч рублей в месяц. Самая дорогах аренда в Хамовниках — 625 тысяч рублей в месяц.