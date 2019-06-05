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Школьница утонула в реке в Подмосковье

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Школьница утонула в реке в Подмосковье

Москва, 5 июня. Следственные органы проверяют обстоятельства гибели 13-летней девочки, которая утонула в реке Наре в подмосковном городе Наро-Фоминск, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело погибшей нашли 3 июня без внешних признаков насильственной смерти у лодочной станции. По предварительным данным, школьница купалась с друзьями и утонула.

Проводится доследственная проверка по факту инцидента, пишет РИАМО. В СК РФ напомнили, что летом родители должны внимательнее относиться к безопасности детей. В ведомстве порекомендовали не оставлять детей без присмотра у воды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». 

Ранее сообщалось, что россиянин утонул в озере Пюхяярви в Финляндии. Трое туристов хотели переплыть озеро, но их лодка перевернулась, один мужчина ушел под воду и утонул. Двое других благополучно добрались до берега.

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Автор: Ирина Селезнева
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