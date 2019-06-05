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Мосгордума назначила выборы депутатов на 8 сентября

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Мосгордума назначила выборы депутатов на 8 сентября

Москва, 5 июня. В Московской городской думе приняли постановление о назначении выборов депутатов столичного парламента на 8 сентября.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва назначили на 8 сентября 2019 года, рассказал глава комисии по государственному строительству Александр Семенников. Постановление приняли большинством голосов.

Голосование в органы местного самоуправления назначено на день, когда истекают сроки полномочий депутатов, добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Крыму приняли постановление о выборах в Госсовет, голосование назначили на 8 сентября. Замспикера республиканского парламента Владимир Бобков заявил, что после публикации постановления стартует предвыборная кампания.

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Автор: Ирина Селезнева
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