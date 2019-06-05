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Пожилые мигранты в Подмосковье украли у пенсионерки сумку с деньгами

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Пожилые мигранты в Подмосковье украли у пенсионерки сумку с деньгами

Москва, 5 июня. Полиция задержала двух мигрантов, которые похитили сумку с деньгами из автомобиля пенсионерки в подмосковном городе Подольске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. По словам пострадавшей, она оставила автомобиль на Симферопольской улице.

В салоне машины находилась сумка с 200 тыс. рублей. Правоохранительные органы задержали двух мигрантов, мужчины 59 и 67 лет были ранее судимы. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в московском офисе неизвестные похитили сумку, в которой находились 2,4 млн рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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