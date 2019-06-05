Пьяные соседи жестоко избили беременную женщину в Подмосковье

Москва, 5 июня. Беременную женщину жестоко избили пьяные соседи в подмосковном городе Подольске, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на лестничной клетке дома по улице 43 Армии. Пострадавшая, которая находится на 38-й неделе беременности, обратилась в полицию.

По словам женщины, она сделала замечание соседям, которые распивали алкогольные напитки. Злоумышленники отреагировали агрессивно, «били ногами и кидали со ступенек», пишет РИАМО.

Жительница Подольска была госпитализирована с гематомами молочной железы, ушибом грудной клетки и другими травмами. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области на майских праздниках супруг избил оперную певицу Веру Кононову. Артистка отказалась писать заявление в полицию.