Пенсионерка погибла под колесами поезда в московском метро

Москва, 5 июня. Пенсионерка погибла в московском метро, упав под поезд на станции «Дмитровская», сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее в метрополитене сообщили об остановке движения на «серой» ветке, от станции «Чеховская» до станции «Владыкино».

Как уточнил Мышляев, во вторник около 22.34 на станции метро «Дмитровская» москвичка, в возрасте около 60 лет, упала на пути под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пенсионерку, передает РИА Новости.

Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли помочь женщине и констатировали смерть. По данному факту проводится проверка.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 18-летний молодой человек упал на путь на станции метро «Арбатская» перед приходящим поездом. Молодой человек оказался в спасательном желобе между рельсами, поэтому поезд проехал над ним, не нанеся травм.