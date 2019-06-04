Клиент покусал таксиста в подмосковном Солнечногорске

Солнечногорск, 4 июня. Клиент покусал водителя «Яндекс.Такси» в подмосковном Солнечногорске, мужчина госпитализирован с многочисленными гематомами по всему телу.

Около полуночи водитель получил заказ на поездку, он должен был отвезти клиента от крупного гипермаркета в деревню Турицино в Солнечногорске. В машину сел нетрезвый мужчина, которого сотрудник такси месяцем ранее подвозил по тому же адресу.

Когда поездка подошла к концу, клиент отказался оплачивать проезд.

«Он неожиданно схватил меня за горло и начал душить», – указал водитель.

Как отмечает «Подмосковье сегодня», таксисту удалось вырваться и выйти на улицу, где завязалась драка. В ходе потасовки водитель пригрозил дебоширу травматическим пистолетом. Однако оружие не подействовало на злоумышленника, он стал кусать таксиста.

«Кроме этого, этот человек пытался выдавить мне глаза!» – добавил он.

Итогом инцидента стали многочисленные гематомы по всему телу таксиста, рваные раны в области головы и боль в глазах. По словам медиков, он около двух недель проведет в больнице.

Таксист надеется, что правоохранительные органы привлекут озлобленного клиента к ответственности.

Ранее полиция задержала в Москве водителя «Яндекс.Такси» в состоянии наркотического опьянения. По словам источника Федерального агентства новостей, инцидент произошел 27 мая на Каспийской улице.

А несколькими днями ранее таксиста ранили ножом на северо-востоке Москвы. Пострадавшего водителя 1993 года рождения срочно госпитализировали.