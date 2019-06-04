Кремль закроют для посещения 12 июня
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Москва, 4 июня. Кремль будет закрыт для посещения 12 июня, сообщил представитель центра по связям с прессой Федеральной службы охраны России.
Московский Кремль закроют в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Посетители будут допускаться только через Боровицкий проход на экскурсии по Оружейной палате и в «Алмазный фонд».
С 7 по 17 июня туристы не смогут посетить мавзолей Владимира Ленина, отметили в пресс-службе.
Накануне всех посетителей Красной площади эвакуировали в рамках проведения плановых учений. Правоохранительные органы отрабатывают меры защиты населения.
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