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«Останкино» проверяют после сообщения о минировании

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«Останкино» проверяют после сообщения о минировании

Москва, 4 июня. Правоохранительные органы проверяют здание телецентра «Останкино» на улице Королева в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что поступило сообщение об угрозе взрыва. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

Волна телефонных звонков о минировании снова прокатилась по России с начала 2019 года. За это время были эвакуированы сотни торговых центров, супермаркетов, вокзалов, школ, поликлиник.

В России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали посетителей Красной площади в рамках плановых учений.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
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