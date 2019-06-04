«Останкино» проверяют после сообщения о минировании

Москва, 4 июня. Правоохранительные органы проверяют здание телецентра «Останкино» на улице Королева в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что поступило сообщение об угрозе взрыва. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

Волна телефонных звонков о минировании снова прокатилась по России с начала 2019 года. За это время были эвакуированы сотни торговых центров, супермаркетов, вокзалов, школ, поликлиник.

В России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали посетителей Красной площади в рамках плановых учений.