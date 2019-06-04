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Вылетевший в Берлин самолет UTair возвращается в Москву

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Вылетевший в Берлин самолет UTair возвращается в Москву

Москва, 4 июня. Самолет авиакомпании UTair вылетевший из Москвы в Берлин, возвращается во «Внуково», сообщил источник Федерального агентства новостей.

На борту самолета, выполнявшего рейс UT705, сработал датчик расгерметизации. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Ориентировочное время посадки — 13.00. 

Ранее сообщалось, что лайнер компании UTair не вылетел из Уфы в Сургут из-за поломки подкрылок.

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Автор: Ирина Селезнева
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