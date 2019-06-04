Ребенок и взрослый погибли при пожаре в московской многоэтажке
0 Оставить комментарий
Москва, 4 июня. Пожар произошел на пятом этаже многоэтажного дома в Москве. По предварительной информации, погибли два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Возгорание произошло в доме на улице Профсоюзной в столичном районе Коньково. Погибли взрослый и ребенок. На месте находятся оперативные службы и вертолет скорой помощи.
Пожарные борются с огнем. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины пожара.
infox - new