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Ребенок и взрослый погибли при пожаре в московской многоэтажке

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Ребенок и взрослый погибли при пожаре в московской многоэтажке

Москва, 4 июня. Пожар произошел на пятом этаже многоэтажного дома в Москве. По предварительной информации, погибли два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Возгорание произошло в доме на улице Профсоюзной в столичном районе Коньково. Погибли взрослый и ребенок. На месте находятся оперативные службы и вертолет скорой помощи.

Ребенок и взрослый погибли при пожаре в московской многоэтажке

Пожарные борются с огнем. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины пожара.

Ребенок и взрослый погибли при пожаре в московской многоэтажке

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Автор: Ирина Селезнева
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