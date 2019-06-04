Ребенок и взрослый погибли при пожаре в московской многоэтажке

Москва, 4 июня. Пожар произошел на пятом этаже многоэтажного дома в Москве. По предварительной информации, погибли два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Возгорание произошло в доме на улице Профсоюзной в столичном районе Коньково. Погибли взрослый и ребенок. На месте находятся оперативные службы и вертолет скорой помощи.

Пожарные борются с огнем. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины пожара.