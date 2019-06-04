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Фестиваль духовых оркестров стартует 7 июня на ВДНХ

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Фестиваль духовых оркестров стартует 7 июня на ВДНХ

Москва, 4 июня. На ВДНХ 7 июня начинается фестиваль духовых оркестров, он продлится до 8 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Музыкальные коллективны из разных стран мира будут бесплатно играть каждую пятницу в течение лета. Оркестры исполнят мелодии в стиле джаз, рок, фолк.

Некоторые коллективы выступают вместе с музыкантами-ударниками. 12 июня в День России на ВДНХ выступит Государственный оркестр РФ. 

28 июня москвичи могут послушать кавер-версии песен Майкла Джексона, Бритни Спирс, Бруно Марса в исполнении французских музыкантов, пишет «Вечерняя Москва». 

Ранее сообщалось, что организаторы проекта «КультЛето» пригласили москвичей на мастер-классы. Горожан научат писать сценарии, играть на музыкальных инструментах и покажут мир кинематографа изнутри.

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Автор: Ирина Селезнева
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