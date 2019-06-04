Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Москва, 4 июня. Правоохранители задержали двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сотрудники ГУ СК России задержали двух мужчин 1977 и 1982 года рождения, которые подозреваются в убийстве, совершенном в Красногорске. Светлана Петренко добавила, что следователи устанавливают роль каждого из них в совершенном преступлении.

Участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин вступился за прохожих, которых избивала толпа людей. Его ранили ножом в сердце. От полученного ранения боец скончался на месте.

По данным СМИ, один из главных подозреваемых — владелец бара Григор Оганян. Он вылетел в Ереван первым рейсом после происшествия. Правоохранительные органы продолжают расследование убийства.