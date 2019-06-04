Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

565
0 Оставить комментарий

Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Москва, 4 июня. Правоохранители задержали двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сотрудники ГУ СК России задержали двух мужчин 1977 и 1982 года рождения, которые подозреваются в убийстве, совершенном в Красногорске. Светлана Петренко добавила, что следователи устанавливают роль каждого из них в совершенном преступлении.

Участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин вступился за прохожих, которых избивала толпа людей. Его ранили ножом в сердце. От полученного ранения боец скончался на месте.

По данным СМИ, один из главных подозреваемых — владелец бара Григор Оганян. Он вылетел в Ереван первым рейсом после происшествия. Правоохранительные органы продолжают расследование убийства.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров