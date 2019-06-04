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Названа причина «багажного коллапса» в аэропорту «Шереметьево»

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Названа причина «багажного коллапса» в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 3 июня. Администрация столичного аэропорта «Шереметьево» признала задержки с выдачей багажа и пообещала, что ситуация стабилизируется к концу июня. 

Пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа 1 июня. В аэропорту ответили, что начался высокий туристический сезон, не хватает грузчиков. 3 июня в зону выдачи багажа был направлен дополнительный персонал, пишет KP.Ru.

В «Шереметьево» предложили доставлять багаж по указанному пассажиром адресу, если задержка с выдачей превышает 30 минут. Получить услугу можно, написав соответствующее заявление на стойке регистрации, отмечает «Ридус».

По информации «360», задержка выдачи багажа некоторым пассажирам составила от двух до четырех часов. Все это время люди находились в терминале в ожидании своих вещей без возможности отдохнуть и поесть после поездки.

По данным источника «Ведомостей», в аэропорту не хватает грузчиков. Сотрудники увольняются с работы из-за сокращения заработной платы. Так называемый «багажный коллапс» продолжается пятый день.

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Автор: Ирина Селезнева
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