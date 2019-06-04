Жаркую малооблачную погоду пообещали москвичам 4 июня

Москва, 4 июня. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков в Москве и области. Температура воздуха составит 26 градусов тепла.

Ветер подует с южной стороны со скоростью до 5 метров в секунду. Погода будет комфортной для большинства москвичей, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы.

Атмосферное давление будет нормальным — 755 мм ртутного столба, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что в Москву придет аномальная жара. 7 июня столбики термометров поднимутся до отметки 31 градус тепла.