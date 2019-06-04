Москвичей научат писать сценарии и играть на барабанах на фестивале «КультЛето»

Москва, 4 июня. Столичные культурные центры приглашают горожан освоить актерское мастерство, научиться писать сценарии или играть на барабанах, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Проект «КультЛето» проводит московский департамент культуры уже в третий раз. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, мастер-классы рассчитаны на людей всех возрастов.

Она отметила, что преподаватели научат детей, подростков и взрослых базовым навыкам по некоторым творческим специальностям. Встречи будут проходить на 167 площадках.

Продолжительность интенсива составит от двух недель до двух месяцев, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что более миллиона москвичей воспользовались госуслугами для детей. Они проверяли успеваемость ребенка в школе, подавали заявки на льготное питание и записывали детей на прием к врачу.