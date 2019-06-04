Более 350 московских пар поженились на новых площадках для регистрации брака

Москва, 4 июня. Свадебные церемонии с мая начали проводить в Московском планетарии, Останкино, на стадионе «Спартак» и на других площадках, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

На новых выездных площадках поженились 353 пары, еще две тысячи пар подали заявления. Как сообщили в управлении загс Москвы, регистрация брака на тематических площадках пользуется спросом.

Документы на регистрацию брака принимают в районных отделениях загс и на едином портале государственных услуг, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее подружки невест рассказали самые смешные случаи на свадьбах. Пользователи написали, что одна невеста отказалась приглашать подружку, которая сильно поправилась. Она объяснила отказ тем, что девушка своим видом испортит ее свадебные фотографии.