Столкновение с полицейской машиной привело к массовому ДТП в Москве

Москва, 4 июня. Столкновение ВАЗ-2115 с машиной полиции стало причиной массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУМВД России по Москве. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения, допущенного водителем «пятнадцатой».

«Водитель ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем полиции, следовавшим с включенными спецсигналами», — говорится в сообщении.

Врезавшись в машину полиции, ВАЗ-2115 протаранил еще три автомобиля, которые также двигались в сторону центра Москвы. В результате аварии никто не пострадал, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.