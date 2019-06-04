Столкновение с полицейской машиной привело к массовому ДТП в Москве
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Москва, 4 июня. Столкновение ВАЗ-2115 с машиной полиции стало причиной массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
О происшествии сообщила пресс-служба ГУМВД России по Москве. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения, допущенного водителем «пятнадцатой».
«Водитель ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем полиции, следовавшим с включенными спецсигналами», — говорится в сообщении.
Врезавшись в машину полиции, ВАЗ-2115 протаранил еще три автомобиля, которые также двигались в сторону центра Москвы. В результате аварии никто не пострадал, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
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