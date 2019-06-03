Дом с зеленым парком на крыше построят на юго-востоке Москвы

Москва, 3 июня. На Рязанском проспекте в Москве появится жилой комплекс с «зеленой» крышей, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Новый комплекс на три 15-этажных корпуса общей площадью 44 тысячи квадратных метра будет иметь собственный сквер. Зеленая площадка появится на крыше здания.

Там оборудуют беседки для отдыхающих и детские площадки. Проход на крышу сделают с улицы и с переходов из соседних корпусов. На первых этажах комплекса разместят магазины, во дворе — цветники и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в Южном Тушино власти планируют строительство многоэтажного дома по программе реновации. Проектную документацию уже подготовили и согласовали в надзорных органах.