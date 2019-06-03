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Эвакуация с Красной площади в Москве оказалась плановыми учениями

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Эвакуация с Красной площади в Москве оказалась плановыми учениями

Москва, 3 июня. Посетителей эвакуировали из ГУМа и с Красной площади, рассказал источник Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, это плановые учения. Новая волна сообщений о минированиях прокатилась по России с января 2019 года. За это время эвакуированы тысячи культурных, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов.

Эвакуация с Красной площади в Москве оказалась плановыми учениями

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Эвакуация с Красной площади в Москве оказалась плановыми учениями

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Автор: Ирина Селезнева
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