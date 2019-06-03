Эвакуация с Красной площади в Москве оказалась плановыми учениями

Москва, 3 июня. Посетителей эвакуировали из ГУМа и с Красной площади, рассказал источник Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, это плановые учения. Новая волна сообщений о минированиях прокатилась по России с января 2019 года. За это время эвакуированы тысячи культурных, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов.

В России с 2017 года ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.