Собянин пообещал москвичам открыть круглогодичные ярмарки

Москва, 3 июня. В российской столице отметили юбилей проекта «Активный гражданин», гостями праздника стали более миллиона человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большинство районных ярмарок станут круглогодичными. Он отметил, что Косино-Ухтомский район получил не только Некрасовскую линию метро, но и крупную фестивальную площадку.

Столичный градоначальник пообещал провести благоустройство территории вокруг станций метро. Собянин добавил, что район преображается. По данным пресс-службы мэра столицы, к концу года в Москве заработает 20 круглогодичных ярмарок.

Ранее сообщалось, что 3 июня Собянин открыл четыре новые станции метро Некрасовской ветки. Мэр отметил, что это поможет обеспечить транспортную доступность для 800 тыс. человек.