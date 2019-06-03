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Собянин пообещал москвичам открыть круглогодичные ярмарки

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Собянин пообещал москвичам открыть круглогодичные ярмарки

Москва, 3 июня. В российской столице отметили юбилей проекта «Активный гражданин», гостями праздника стали более миллиона человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большинство районных ярмарок станут круглогодичными. Он отметил, что Косино-Ухтомский район получил не только Некрасовскую линию метро, но и крупную фестивальную площадку.

Столичный градоначальник пообещал провести благоустройство территории вокруг станций метро. Собянин добавил, что район преображается. По данным пресс-службы мэра столицы, к концу года в Москве заработает 20 круглогодичных ярмарок.

Ранее сообщалось, что 3 июня Собянин открыл четыре новые станции метро Некрасовской ветки. Мэр отметил, что это поможет обеспечить транспортную доступность для 800 тыс. человек.

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Автор: Ирина Селезнева
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