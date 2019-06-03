Московский врач рассказала о правилах безопасности на пляже

Москва, 3 июня. Врач-терапевт московской больницы №31 Марина Анисимова рассказала, как обезопасить себя во время купания и отдыха на пляже.

Роспотребнадзор одобрил 8 пляжей и прибрежных зон для купания в Москве. С наступлением жаркой погоды в столичном регионе открылся пляжный сезон.

В течение всего лета специалисты будут следить за состоянием воды. В общей сложности на пляжах оборудованы 108 зон отдыха. По словам главы центрального Совета Всероссийского общества спасения на воде Петра Нелезина, москвичи не должны пересекать ограниченную буйками зону.

Во время грозы следует покинуть пляж. Специалист посоветовал горожанам беречь себя от солнца и не нырять в воду, если не знаете глубину водоема.

Как рассказала московский врач Марина Анисимова, на пляже следует носить обувь и головные уборы. Даже если вы ныряете, старайтесь не глотать воду. Используйте солнцезащитные средства и средства от комаров, пишет издание «Вечерняя Москва».

Во время отдыха на пляже не злоупотребляйте алкогольными напитками и не переедайте, добавила терапевт. Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам аномальную жару. 7 июня столбики термометров поднимутся до отметки 31 градус тепла.