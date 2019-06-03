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Московский врач рассказала о правилах безопасности на пляже

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Московский врач рассказала о правилах безопасности на пляже

Москва, 3 июня. Врач-терапевт московской больницы №31 Марина Анисимова рассказала, как обезопасить себя во время купания и отдыха на пляже.

Роспотребнадзор одобрил 8 пляжей и прибрежных зон для купания в Москве. С наступлением жаркой погоды в столичном регионе открылся пляжный сезон.

В течение всего лета специалисты будут следить за состоянием воды. В общей сложности на пляжах оборудованы 108 зон отдыха. По словам главы центрального Совета Всероссийского общества спасения на воде Петра Нелезина, москвичи не должны пересекать ограниченную буйками зону.

Московский врач рассказала о правилах безопасности на пляже

Во время грозы следует покинуть пляж. Специалист посоветовал горожанам беречь себя от солнца и не нырять в воду, если не знаете глубину водоема.

Как рассказала московский врач Марина Анисимова, на пляже следует носить обувь и головные уборы. Даже если вы ныряете, старайтесь не глотать воду. Используйте солнцезащитные средства и средства от комаров, пишет издание «Вечерняя Москва».

Во время отдыха на пляже не злоупотребляйте алкогольными напитками и не переедайте, добавила терапевт. Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам аномальную жару. 7 июня столбики термометров поднимутся до отметки 31 градус тепла.

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Автор: Ирина Селезнева
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