Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро Москвы

Москва, 3 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Сергей Собянин поздравил жителей юго-востока Москвы, которые долгие годы ждали появления метро. Он отметил, что мечта москвичей сбылась — в Некрасовке построили метро.

Градоначальник отметил, что при запуске всей ветки улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек. Это также разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

Столичные власти стремятся сделать метро Москвы безопасным и удобным видом транспорта. Ранее сообщалось, что на Бутовской ветке начали укладку шпал из переработанного пластика.