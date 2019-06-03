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Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро Москвы

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Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро Москвы

Москва, 3 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Сергей Собянин поздравил жителей юго-востока Москвы, которые долгие годы ждали появления метро. Он отметил, что мечта москвичей сбылась — в Некрасовке построили метро.

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро Москвы

Градоначальник отметил, что при запуске всей ветки улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек. Это также разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

Столичные власти стремятся сделать метро Москвы безопасным и удобным видом транспорта. Ранее сообщалось, что на Бутовской ветке начали укладку шпал из переработанного пластика.

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Автор: Ирина Селезнева
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