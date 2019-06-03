Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Синоптики пообещали москвичам рекордную жару

550
0 Оставить комментарий

Синоптики пообещали москвичам рекордную жару

Москва, 3 июня. Температура воздуха на этой неделе может приблизиться к рекордным показателям, считает специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Начало недели в Москве теплое и без осадков, температура воздуха в районе 24-26 градусов тепла. А 7-8 июня в столичном регионе ожидается аномальная жара.

В пятницу столбики термометров поднимутся до отметки 31 градуса тепла, в некоторые дни жара будет рекордной. Из-за высокой температуры в Москве растет угроза пожарной опасности.

На 4 июня синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. Горожан и гостей столицы призвали быть осторожными.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров