Синоптики пообещали москвичам рекордную жару

Москва, 3 июня. Температура воздуха на этой неделе может приблизиться к рекордным показателям, считает специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Начало недели в Москве теплое и без осадков, температура воздуха в районе 24-26 градусов тепла. А 7-8 июня в столичном регионе ожидается аномальная жара.

В пятницу столбики термометров поднимутся до отметки 31 градуса тепла, в некоторые дни жара будет рекордной. Из-за высокой температуры в Москве растет угроза пожарной опасности.

На 4 июня синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. Горожан и гостей столицы призвали быть осторожными.