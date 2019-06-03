Канатную дорогу в Москве закрыли на техобслуживание

Москва, 3 июня. Московскую канатную дорогу закрыли с 3 по 7 июня для проведения планового техобслуживания.

Специалисты провели работы по предупреждению повреждений и повышенного изнашивания механизмов. Воспользоваться канатной дорогой можно 8 июня, она заработает в штатном режиме.

Канатная дорога открылась в ноябре прошлого года, она связала стадион «Лужники» и смотровую площадку на Воробьевых горах, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что на Бутовской линии метро рабочие начали укладку новых шпал из переработанного пластика.

Этот материал очень прочный и износостойкий. В общей сложности планируется уложить до 2021 года более 11 тысяч шпал нового типа.