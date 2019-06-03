Синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде 4 июня

Москва, 3 июня. Синоптики объявили на 4 июня «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за угрозы пожаров, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Во вторник погода потенциально опасна в столичном регионе. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит 24-26 градусов тепла.

В Московской области столбики термометров поднимутся до отметки 26 градусов тепла. Ранее метеорологи сообщили, что в середине недели в Москве будет стоят аномальная жара.

Температура воздуха составит 30-32 градуса, это значительно выше климатической нормы по региону.